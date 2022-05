Polizei Köln

POL-K: 220524-2-K Betrunkener stürzt mit gestohlenem Pedelec

Köln (ots)

Beim Sturz mit einem gestohlenen Pedelec ins Gleisbett der U-Bahn in Köln-Ehrenfeld hat ein betrunkener Mann (45) am Montagabend (23. Mai) schwere Verletzungen erlitten.

Nach Zeugenaussagen hatte der betrunkene Kölner das Pedelec in die Haltestelle Rochusstraße getragen, war auf dem Bahnsteig der KVB-Linie 4 in Richtung Bocklemünd gefahren und samt Fahrrad auf die Gleise gestürzt. Rettungskräfte brachten den 45-Jährigen mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus, wo ein Arzt ihm auf Anordnung der Polizei eine Blutprobe entnahm. Bei der Überprüfung des Pedelec stellte sich heraus, dass die Rahmennummer nach einem Diebstahl vom 11.10.2021 in Köln-Ossendorf zur Fahndung ausgeschrieben war. (mv/de)

