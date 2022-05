Polizei Köln

POL-K: 220523-1-K 33-jährige Motorradpolizistin bei Verkehrsunfall schwerverletzt

Köln (ots)

Eine Motorradpolizistin (33) ist bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag (23. Mai) in Köln-Stammheim schwerverletzt worden. Gegen 14.15 Uhr war sie mit Sonder- und Wegerechten auf dem Weg zu einem Einsatz auf dem Dünnwalder Kommunalweg in Richtung Düsseldorfer Straße unterwegs. Beim Abbiegen auf die Düsseldorfer Straße stieß sie mit einem von links kommenden Mercedes zusammen. Aufgrund der Schwere der Verletzungen brachten Rettungskräfte die Polizistin mit einem Hubschrauber in eine Klinik. Der Mercedes-Fahrer (58) kam ebenfalls schwerverletzt in ein Krankenhaus. Polizisten sperren aktuell die Düsseldorfer Straße in beide Richtungen. Das Verkehrsaufnahmeteam der Polizei Köln ist im Einsatz. (jk/de)

