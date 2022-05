POL-K: 220520-3-K Zivilbeamte stellen Taschendieb am Bahnsteig auf frischer Tat - Haft

Köln (ots) - Nach einem versuchten Raubüberfall auf zwei E-Scooter-Fahrer in der Nacht zu Freitag (20. Mai) am Ursulaplatz in der Innenstadt fahndet die Polizei derzeit nach einem dunkelhaarigen, etwa 1,70 Meter großen Angreifer, der zum Tatzeitpunkt ebenfalls auf einem E-Scooter fuhr. Ihm wird vorgeworfen gegen 1.45 Uhr neben einen 57 Jahre alten Mann und seinen ...

mehr