POL-K: 220519-3-LEV 91-jähriger Pedelec-Fahrer von abbiegendem Kleinwagen erfasst - Klinik

Köln (ots) - Nachtrag zur Pressemeldung Ziffer 4 vom 18. Mai 22 Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt: Nach dem Tötungsdelikt auf der Gernsheimer Straße in Köln-Ostheim am Mittwochabend (18. Mai) hat sich der mutmaßliche Täter (18) gegen 11 Uhr der Polizei in Bochum gestellt. Im Laufe des Tages soll der 18-Jährige nach Köln gebracht und wegen des ...

mehr