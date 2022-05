Polizei Köln

POL-K: 220519-2-K Mann verstirbt nach Streit in Krankenhaus - Tatverdächtiger festgenommen

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung Ziffer 4 vom 18. Mai 22

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Nach dem Tötungsdelikt auf der Gernsheimer Straße in Köln-Ostheim am Mittwochabend (18. Mai) hat sich der mutmaßliche Täter (18) gegen 11 Uhr der Polizei in Bochum gestellt. Im Laufe des Tages soll der 18-Jährige nach Köln gebracht und wegen des dringenden Verdachts des Totschlags einem Haftrichter vorgeführt werden.

Weitere Auskünfte erteilt ausschließlich Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer unter der Telefonnummer 0221 477-4271. (cr/de)

