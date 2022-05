Polizei Köln

POL-K: 220523-2-K Fünf Schwerverletzte nach E-Scooter-Unfällen

Köln (ots)

Im Zeitraum von Freitag bis Sonntag (20. - 22. Mai) haben mindestens fünf Kölnerinnen und Kölner bei Verkehrsunfällen mit E-Scootern schwere Verletzungen erlitten und mussten in Kliniken stationär verbleiben.

In Weidenpesch verlor auf regennasser Fahrbahn am Freitag gegen 15.10 Uhr ein 21 Jahre alter Fahrer die Kontrolle über das Elektrokleinstfahrzeug und stürzte.

In Sülz befuhr kurz danach gegen 17.30 Uhr ein 22-Jähriger nach derzeitigem Kenntnisstand den Radweg Universitätsstraße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Beim Überqueren der Zülpicher Straße kollidierte er mit einem entgegenkommenden, 45 Jahre alten Radfahrer. Dieser erlitt bei seinem Sturz eine schwere Kopfverletzung.

Am frühen Samstagmorgen war ein alkoholisierter, 29 Jahre alter E-Scooter-Fahrer auf dem Radweg Widdersdorfer Straße in Ehrenfeld unterwegs. Beim Zusammenstoß mit einem geparkten Pkw gegen 4.15 Uhr zog sich der Kölner Gesichtsverletzungen zu. Im Krankenhaus musste er eine Blutprobe abgeben.

Am Sonntagnachmittag überquerte in Ostheim eine 14-jährige zusammen mit ihrer 15-jährigen Beifahrerin auf dem E-Scooter mit hoher Geschwindigkeit einen Fußgängerüberweg am Bertha-Benz-Karree. Bei der Kollision mit dem BMW eines 26 Jahre alten Kölners kamen die Jugendlichen zu Fall. (cg/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell