Polizei Köln

POL-K: 220524-4-K Zivilfahnder stellen drei mutmaßliche Taschendiebe

Köln (ots)

In einem Restaurant auf dem Hohenzollernring in der Kölner Innenstadt haben Zivilfahnder am Montagabend (23. Mai) drei mutmaßliche Taschendiebe (26, 34, 38) auf frischer Tat gefasst. Die Verdächtigen hatten unter den wachsamen Blicken der Polizisten ein Portemonnaie aus einer Handtasche gezogen, die eine 28 Jahre alte Kölnerin auf der Sitzbank neben sich abgestellt hatte. Als die Tatverdächtigen die Beute unter ihren Tisch fallen ließen und das Lokal verlassen wollten, griffen die Einsatzkräfte zu. Erst durch das Geschehen wurde die junge Frau darauf aufmerksam, dass ihre Handtasche geöffnet und das Portemonnaie nicht mehr an seinem Platz war.

Bereits vor Betreten des Lokals waren die drei Verdächtigen den Beamten wegen der für Taschendiebe typischen Beobachtung von Passanten aufgefallen. Ein Haftrichter hat inzwischen Untersuchungshaft gegen sie angeordnet. (cr/de)

