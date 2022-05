Polizei Köln

POL-K: 220524-3-K "Dooring"-Unfälle - Zwei verletzte Radfahrerinnen

Köln (ots)

Am Montag (23. Mai) haben Autofahrer beim Öffnen ihrer Autotüren zwei Radfahrerinnen zu Fall gebracht. Beide Frauen kamen mit erheblichen Verletzungen in Krankenhäuser.

Gegen 11.30 Uhr traf ein 64 Jahre alter Mann auf der Hitzelerstraße in Raderthal beim Öffnen seiner Autotür eine 56-Jährige, die mit ihrem Fahrrad in Richtung Urfelder Straße fuhr. Die Radfahrerin kam mit Knochenbrüchen, einer Platzwunde am Kopf sowie Schnittverletzungen in ein Krankenhaus.

Um 14.50 Uhr traf eine 45 Jahre alte Autofahrerin eine 24 Jahre alte Radfahrerin auf der Zülpicher Straße in Sülz beim Aussteigen mit der Autotür. Rettungskräfte brachten die junge Frau zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. (so/de)

