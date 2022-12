Polizei Münster

POL-MS: Unfall an der Warendorfer Straße - Polizei sucht nach SUV-Fahrerin und Zeugen

Münster (ots)

Die Polizei ist nach einem Abbiegeunfall an der Warendorfer Straße Ecke Emsstraße am vergangenen Samstag (17.12, 16:20 Uhr) auf der Suche nach einer SUV-Fahrerin, ihrer Beifahrerin und Zeugen.

Eine 15-jährige Fahrradfahrerin war ersten Erkenntnissen zufolge auf dem Radweg der Warendorfer Straße in Richtung stadtauswärts unterwegs. Als die 15-Jährige gerade die Einmündung Emsstraße passierte, bog ein SUV, der in der selben Richtung unterwegs war, von der Warendorfer Straße aus nach rechts in die diese ab. Die Radfahrerin bremste stark, um einen Zusammenstoß zu verhindern und stürzte zu Boden. Der Wagen stoppte, die unbekannte Beifahrerin stieg aus und erkundigte nach dem Zustand der 15-Jährigen. Als diese angab, dass sie unverletzt sei, fuhr der SUV weiter. Erst später informierte die 15-Jährige die Polizei. Die Beifahrerin war mit Jeans und einem Pullover bekleidet. Sie hat braun-blonde Haare und ist etwa im Studentenalter.

Hinweise zu dem SUV, der unbekannten Fahrerin und Beifahrerin nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

