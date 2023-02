Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Weisenau - Zeugen gesucht - Radfahrer beinahe von PKW erfasst

Mainz-Weisenau (ots)

Am Mittwochmorgen wurde ein Fahrradfahrer in der Göttelmannstraße beinahe durch einen PKW erfasst. Zeugen beobachteten gegen 10:20 Uhr einen silbernen Audi A4, dessen Fahrer in der Göttelmannstraße in Höhe des Volksparks, offensichtlich die Kontrolle über seinen PKW verlor und von der Straße abkam. Der mit zwei jungen männlichen Insassen besetzte Audi sei auf den Gehweg gekommen und habe dort beinahe einen Fahrradfahrer angefahren. Durch die Zeugen wurde die Polizei über den Sachverhalt informiert. Als die Polizei eintraf, konnte allerdings weder der Radfahrer noch der silberne Audi und seine Insassen angetroffen werden.

Ob es sich bei dem Fahrzeug in diesem Vorfall um das gleiche Fahrzeug handelt, welches gegen Mittag in Mainz-Bretzenheim in einen Verkehrsunfall mit drei Verletzten verwickelt war, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Mainzer Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen die Hinweise zu dem Geschehen machen können sowie nach dem gefährdeten Radfahrer.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell