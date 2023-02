Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Klimaaktivistinnen stören politische Veranstaltung

Mainz-Altstadt (ots)

Zu einem Zwischenfall auf einer politischen Veranstaltung kam es am Donnerstagnachmittag in einem Veranstaltungssaal im Erbacher Hof in der Mainzer Altstadt. Zwei weibliche Klimaaktivistinnen hatten gegen 15:30 Uhr die Veranstaltung gestört und sich vor dem Rednerpult am Boden festgeklebt. Von Personen der Parteiveranstaltung wurden die Aktivistinnen unter Zuhilfenahme von Olivenöl, noch vor Eintreffen der Polizei vom Boden gelöst und aus dem Saal geführt. Hiernach flüchteten die Aktivistinnen und lösten in den Räumlichkeiten des Erbacher Hofes noch einen Feueralarm aus. Die alarmierten Funkstreifen des Mainzer Altstadtreviers konnten die beiden Frauen nicht mehr antreffen. Die Polizeiinspektion Mainz 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und geht ersten Hinweisen auf die Identität der Aktivistinnen nach. Derzeit steht der Anfangsverdacht von Straftaten wie Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung und Missbrauch von Notrufen und Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln im Raum.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell