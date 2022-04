Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Handfester Streit an Müllcontainern

Lüdenscheid (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 10:35 Uhr, gerieten ein 39-Jähriger und ein 52-Jähriger im Bereich von Müllcontainern an der Dickestraße in Streit. Der 39-Jährige beabsichtige Müll in den Containern zu entsorgen. Als ihn der 52-Jährige darauf hinwies, dass es sich um private Container handle, entwickelte sich ein Streit und in der Folge ein Gerangel. Dabei flogen auch die Fäuste. Ein Zeuge beobachtete, wie der der 39-Jährige dem 52-Jährigen ins Gesicht schlug. Die Polizei traf die Streitenden nach Alarmierung an. Sie waren zu dem Zeitpunkt bereits voneinander getrennt. Der 39-Jährige wies leichte Verletzungen auf. Es wird wegen Köperverletzung ermittelt. (schl)

