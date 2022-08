Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 41-Jähriger in Haft

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei hat dank des Hinweises eines Zeugen am Donnerstagmorgen, 11. August, einen per Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen, der sich an der Gutenbergstraße im Stadtteil Lürrip in verdächtiger Weise an geparkten Autos zu schaffen gemacht hatte. In seinem Rucksack fanden die Beamten zudem Drogen und eine hohe Summe Bargeld.

Um 2.35 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei einen Verdächtigen, der an den Türgriffen geparkter Autos probierte, ob diese verschlossen waren. Dank der Beschreibung, die der Zeuge am Telefon gegenüber der Leitstelle abgab, konnte ein Streifenteam ihn kurz darauf antreffen und kontrollieren. Dabei stellte sich heraus, dass der 41-Jährige wegen einer Vielzahl an Eigentumsdelikten per Untersuchungshaftbefehl gesucht wurde. Die Polizisten nahmen ihn daraufhin fest.

Bei der Durchsuchung des Rucksacks, den der 41-Jährige dabei hatte, fanden sie mehrere Tütchen mit verschiedenen Drogen, darunter Haschisch und Amphetamin, sowie knapp 4000 Euro Bargeld. Beides stellten sie sicher.

Der Festgenommene wurde am Nachmittag einem Haftrichter vorgeführt und anschließend zu einer Justizvollzugsanstalt gebracht, wo er sich jetzt in Untersuchungshaft befindet. Wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz leitete die Polizei ein weiteres Verfahren gegen ihn ein. An den geparkten Autos auf der Gutenbergstraße wurden keine Beschädigungen festgestellt. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell