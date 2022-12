Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Alkoholisiert im Auto unterwegs

Mainz-Hechtsheim (ots)

Ein Mann beobachtete einen 55-Jährigen in einer Tankstelle, als dieser eine Dose mit Alkohol kaufte. Da der 55-Jährige aus Mommenheim bereits stark nach Alkohol roch und sich nach dem Kauf wieder in sein Fahrzeug setzte, informierte der Zeuge die Polizei und folgte dem Mommenheimer. Der 55-Jährige konnte in Hechtsheim durch eine Funkstreife einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Ein Test bestätigte, dass der Fahrer mehr als 0,6 Promille intus hatte. Der Mann musste die Beamten zur Dienststelle begleiten. Ihn erwartet nun ein Bußgeld von 500 Euro, sowie zwei Punkte im Fahrerlaubnisregister und ein einmonatiges Fahrverbot.

