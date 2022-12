Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Bei Einbruch Gemälde gestohlen

Klein-Winternheim (ots)

Zwischen Donnerstagmorgen und Montagnachmittag kam es in einem Einfamilienhaus zu einem Einbruch. Die bislang unbekannten Täter schoben vermutlich den Rollladen nach oben und hebelten ein Fenster auf, um in die Innenräume zu gelangen. Es wurden alle Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde jedoch nur ein Wandgemälde gestohlen.

Durch die Mainzer Kriminalpolizei wurden Spuren am Tatort gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kdmainz@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

