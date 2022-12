Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Unfallflucht mit E-Scooter begangen

Mainz-Oberstadt (ots)

Eine 56-Jährige Mainzerin fuhr mit ihrem Fahrzeug auf der Straße am Linsenberg und wollte nach rechts in den Römerwall abbiegen. Hierzu hielt sie an und ließ sie die Fußgänger vorbeigehen. Nachdem keine Personen mehr zu sehen waren, fuhr sie los. In diesem Moment kam ein E-Scooter, welcher mit zwei Personen besetzt war, auf dem Fahrradweg angefahren. Der Fahrer des E-Scooters fuhr gegen die Fahrzeugfront der 56-Jährigen, wodurch ein Schaden entstand. Anschließend fuhren die beiden Männer auf dem Elektrofahrzeug weg, ohne mit der 56-Jährigen zu sprechen. Die Mainzerin konnte den Fahrer als 20 - 25 Jahre und 1,80m groß beschreiben. Er hatte schwarze lockige Haare und war schwarz gekleidet. Sein Mitfahrer trug eine schwarze Jeans und eine olivgrüne Jacke. Die Polizeiinspektion Mainz 1 hat die Ermittlungen zur Unfallflucht aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

