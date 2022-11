Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Vermehrte Polizeipräsenz in der Innenstadt und auf dem Weihnachtsmarkt (Korrektur)

Die Vorweihnachtszeit hat begonnen. Heute Abend wird der Lingener Weihnachtsmarkt offiziell eröffnet. Dazu fand bereits im Vorfeld ein Austausch zwischen Polizei und Lingens Oberbürgermeister Dieter Krone sowie Stadträtin Katrin Möllenkamp statt. Mit dem in den nächsten Wochen zu erwartenden Zulauf in den Geschäften und auf dem Weihnachtsmarkt hat die Polizei Lingen ihre tägliche Präsenz in der Innenstadt deutlich verstärkt. "Die früh einsetzende Dunkelheit sowie dichtes Gedränge sind gute Voraussetzungen für Taschendiebe, um ungehindert an die Wertsachen der Bürgerinnen und Bürger zu gelangen", erklärt Christian Albert, der Leiter des Einsatz- und Streifendienstes der Polizei Lingen. Die Polizei rät den Besuchern Vorsicht walten zu lassen. Die Handtasche oder der Rucksack sollte stets geschlossen sein und bestenfalls vor dem Körper getragen werden. Es sollten keinerlei Wertgegenstände in leicht zugänglichen Jacken- oder Hosentaschen verstaut werden und nur so viel Bargeld mitgenommen werden, wie auch voraussichtlich an dem Tag benötigt wird. Hier sollte eher auf den bargeldlosen Zahlungsverkehr zurückgegriffen werden. Neben der vermehrten Polizeipräsenz in der Weihnachtszeit, sind die Lingener Kontaktbeamten, Polizeihauptkommissar Norbert Tenger und Polizeihauptkommissar Heinz-Josef Kley, mit der Unterstützung von Polizeioberkommissar Sascha Schönherr und Polizeioberkommissar Günter Wiechmann auch weiterhin in der Innenstadt unterwegs. Bei Fragen oder auch verdächtigen Beobachtungen stehen die Beamten den Lingener Bürgerinnen und Bürgern sowie allen Besuchern mit Rat und Tat zur Seite. Zudem ist die Polizei in Lingen rund um die Uhr unter der Rufnummer (0591)870 zu erreichen.

