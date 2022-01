Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Umkleide

Mühlhausen (ots)

Mehrere Kleidungsstücke, ein Handy und Schlüssel für ein Elektrofahrrad verschwanden am Mittwochabend, gegen 19.30 Uhr, aus einer Turnhalle in der Feldstraße. Unbekannte waren während eines Volleyballspiels in die Umkleideräume des Gymnasiums und nahmen dort das Diebesgut an sich. Hierbei handelt es sich neben Jeanshosen auch um Pullover und Jacken. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510, zu melden.

