Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diesel ausgelaufen

Heilbad Heiligenstadt (ots)

In das Gewerbegebiet in der Hugo-Engelmann-Straße in Heiligenstadt rückten Polizei und Feuerwehr in der Nacht zu Donnerstag aus. Der Fahrer eines Sattelzuges war mit seinem Fahrzeug, gegen 0.30 Uhr, beim Abbiegen an einer Bordsteinkante hängengeblieben und beschädigte den Tank der Zugmaschine. Mehrere hundert Liter Diesel flossen auf den Asphalt. Die Kameraden der Feuerwehr reinigten die Straße, eine neue Zugmaschine holte den Sattelauflieger ab. Im Laufe des Tages wird dann auch die beschädigte Zugmaschine abgeholt. Noch in der Nacht waren die Reinigungsarbeiten beendet. Der entstandene Schaden wird auf über 1000 Euro geschätzt.

