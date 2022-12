POL-PPMZ: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Mainz - Hartenberg-Münchfeld (ots) - Am Samstagmittag gegen 12 Uhr wurde eine 85-Jährige an ihrer Haustür von einer Frau angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Sie gab an, für eine Nachbarin etwas abgeben zu müssen und nahm das zum Vorwand, um in die Wohnung der 85-Jährigen zu gelangen. Die Seniorin wurde derart abgelenkt, dass sie erst, nachdem die Frau verschwunden war, bemerkte, dass ihr Schmuck im fünfstelligen Bereich entwendet wurde. Die Seniorin konnte ...

mehr