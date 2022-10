Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Wohnungsbrand in Grabow verursacht Sachschaden

Grabow (ots)

Am späten Donnerstagabend kam es zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Grabow. Personen wurden nicht verletzt. Ersten Erkenntnissen zu Folge hatte eine 60-jährige Bewohnerin in der Kirchstraße ein Windlicht im Schlafzimmer auf den Fußboden gestellt und dieses angezündet. Nachdem die Frau den Raum verlassen hatte, geriet ein Kissen, welches sich zu dicht an dem Windlicht befand, in Brand. Daraufhin sprang der Rauchmelder im Schlafzimmer an und die Bewohnerin entdeckte das Feuer. Die 60-Jährige konnte ihre Wohnung verlassen und verständigte über einen Nachbarn die Polizei, welche kurz darauf die komplette Evakuierung des Hauses veranlasste. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle und konnte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Räume und Wohnungen verhindern. Alle Mieter konnten kurz vor Mitternacht zurück in das Mehrfamilienhaus. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro.

