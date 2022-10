Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Zigarettenautomat aufgebrochen - Tabakwaren und Bargeld gestohlen

Holthusen (ots)

In der Nacht zu Donnerstag haben unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in Holthusen mit mechanischer Gewalt aufgebrochen. Aus dem Automaten entwendeten die Täter anschließend sämtliche Zigarettenschachteln und Bargeld. Die Kriminalpolizei kam daraufhin zum Einsatz und sicherte Spuren. Der entstandene Schaden wird derzeit auf ca. 2000 Euro beziffert. Ersten Erkenntnissen zu Folge soll es sich bei den Tätern um zwei dunkelgekleidete Personen gehandelt haben. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Der Vorfall ereignete sich kurz vor 03:00 Uhr. Hinweise zum Diebstahl bzw. zu auffälligen Personen oder Fahrzeugen in der Schmiedestraße, nimmt die Polizei in Hagenow (Telefon: 03883/6310 ) entgegen.

