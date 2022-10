Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Einbruch in das Gresser Schloss

Gresse (ots)

Bei einem Einbruch in das Schloss in Gresse haben unbekannte Täter im Zeitraum vom 7.10.2022, 19:00 Uhr bis zum 17.10.2022, 07:00 Uhr nach erster Übersicht Bargeld, einen Holzspalter und Lebensmittel entwendet. Dem Spurenaufkommen zufolge drangen die Täter gewaltsam durch ein Fenster in das Gebäude, welches sich in einem schlechten baulichen Zustand befindet, ein. Der Gesamtschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt jetzt wegen des Diebstahls im besonderen schweren Fall. Hinweise zum Einbruch bzw. zu auffälligen Personen oder Fahrzeugen Am Schlossteich 4 nimmt die Polizei in Boizenburg (Telefon: 038847/6060 ) entgegen.

