POL-LWL: Reinigungsautomaten bei Tankstelle aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Hagenow (ots)

In der Nacht zu Mittwoch haben unbekannte Täter auf dem Gelände der Tankstelle in der Hagenower Rudolf-Tarnow-Straße einen Staubsaugerautomaten aufgehebelt und das darin befindliche Kleingeld gestohlen. Ebenso wurde aus einem weiteren Automaten zur Autoreinigung Münzgeld entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt wegen des Diebstahls im besonderen schweren Fall. Hinweise zu diesem Vorfall bzw. zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in der Zeit vom 18.10.2022, 19:00 Uhr bis 19.10.2022, 04:30 Uhr nimmt die Polizei in Hagenow (Telefon: 03883/6310) entgegen.

