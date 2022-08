Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Unfall mit Heimbeatmungsgerät

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Heyden, 20.08.2022, 01:56 Uhr, Kurfürstenstraße (ots)

In den frühen Morgenstunden wurde der Leitstelle ein Brandereignis in einer Wohnung in der Kurfürstenstraße gemeldet. In der Wohnung kam es zu einem Brandereignis in Verbindung mit einem Heimbeatmungsgerät. Die ersteintreffende Besatzung eines Rettungswagens konnte die Meldung bestätigen. Die Bewohnerin wurde mit Verbrennungen und einem Inhalationstrauma vorgefunden. Einen Brand gab es zu diesem Zeitpunkt nicht mehr. Die Bewohnerin wurde umgehend notfallmedizinisch versorgt und im weiteren Verlauf mit Notarztbegleitung in eine Spezialklinik transportiert. Die Feuerwehr kontrollierte die Wohnung und leitete eine Querlüftung ein. Im Anschluss wurde die Einsatzstelle zur weiteren Ermittlung an die Polizei übergeben.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Löschfahrzeug der FRW II (Holt), die Einheit Rheydt der Freiwilligen Feuerwehr, ein Notarzt und ein Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Hauptbrandmeister Jörg Diefenthal (Zugführer in Ausbildung)

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell