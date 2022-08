Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Technische Rettung nach Verkehrsunfall

Mönchengladbach-Eicken, 19.08.2022, 14:49 Uhr, Krefelder Straße (ots)

Am späten Mittag wurde der Leitstelle ein Verkehrsunfall mit zwei PKW im Bereich der Krefelder Straße gemeldet. Dort sollte es zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Kleintransporter gekommen sein. An der Einsatzstelle bestätigte sich der gemeldete Vorfall. Ein Kleintransporter stieß in die Fahrerseite eines quer zur Fahrtrichtung stehenden PKW. Die Fahrertür und die B-Säule des PKW waren stark deformiert, so dass die Fahrerin des PKW ihr Fahrzeug nicht eigenständig verlassen konnte. Der Kleintransporter erlitt nur geringe Schäden und der Fahrer des Kleintransporters blieb unverletzt. Die Fahrerin des PKW musste vom Rettungsdienst und dem Notarzt der Feuerwehr medizinisch versorgt werden, war aber über den ganzen Zeitraum der Rettung stabil, wodurch eine schonende Rettung ohne Zeitdruck durchgeführt werden konnte. Die Feuerwehr öffnete mit Hilfe hydraulischer Rettungsgeräte die Fahrertür, ermöglichte somit eine Öffnung zur Rettung der Fahrerin und fixierte Sie auf einem "Spineboard", einer Art Tragebrett zur achsengerechten Fixierung, um eventuelle Wirbelsäulenschäden zu vermeiden. Im Anschluss wurde die Fahrerin des PKW in ein naheliegendes Krankenhaus transportiert. Während der Rettungsmaßnahmen musste die Krefelder Straße voll gesperrt werden.

Im Einsatz waren der Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), ein Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), ein Rettungswagen, ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Markus Meinen

