Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Altkleidercontainer aufgebrochen

Kierspe (ots)

Vier Altkleidercontainer, welche auf einem Parkplatz mehrere Geschäfte an der Kölner Straße stehen, wurden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch aufgebrochen. Die Überfalle der jeweiligen Container war aufgehebelt worden. Ein Zeuge stellte die offen stehenden Container und herumliegenden Kleidungsstücke am Morgen fest. Ob die Täter etwas entwendeten, ist nicht bekannt. Hinweise zur Tat können unter 02354/9199-0 an die Polizeiwache in Meinerzhagen gegeben werden. (schl)

