Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 18-Jähriger leistet nach Trunkenheitsfahrt Widerstand

Menden (ots)

Ein 18-Jähriger war am Mittwochabend, gegen 23:15 Uhr, in der Innenstadt auf dem Marktplatz mit einem BMW unterwegs. Zeugen beobachteten, wie er dort mit hoher Geschwindigkeiten einige Runden drehte. Die alarmierten Polizisten trafen den Mann mitsamt Fahrzeug in der Folge noch auf dem Marktplatz an. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung des 18-Jährigen. Zur Abgabe einer Blutprobe sollte er deshalb zur Polizeiwache gebracht werden. Als ihm zum Zwecke des Transports im Streifenwagen Handfesseln angelegt werden sollten, schlug er die Hände eines Polizisten weg und versuchte die Einsatzörtlichkeit zu verlassen. Die Polizisten überwältigen den Mann daraufhin. Gefesselt versuchte er die Beamten anschließend zu beißen und zu treten. Aufgrund der hohen Aggressivität des 18-Jährigen wurde er zur Durchführung der Blutprobe zur Polizeiwache Iserlohn gebracht. Dort wehrte er sich gegen die Abnahme der Blutprobe vehement. Die Polizisten mussten ihn deshalb festhalten und fixieren. Die weitere Nacht verbrachte der junge Mann im Polizeigewahrsam. Gegen den 18-Jährigen wird jetzt wegen des Fahrens unter Alkoholeinflusses sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Da er zusätzlich nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, kommt eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis hinzu. Zwei Polizeibeamte wurden leicht verletzt. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell