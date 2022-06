Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zwei Brände (30/1506, 79/1506

Dudenhofen, Römerberg (ots)

Am 15.06.2022 kam es zunächst gegen 10 Uhr zu einem Brand in der Verlängerung der Ernst-Reuter-Straße in Dudenhofen. Hier kam es vermutlich auf Grund der Sonneneinstrahlung auf einen in der Wiese abgestellten PKW zu einer starken Rauchentwicklung der trockenen Begrünung. Eine Passantin konnte die angekokelte Fläche noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr löschen.

Gegen 15:50 Uhr kam es dann in der Rietburgstraße in Römerberg ebenfalls zu einem Brand. Hier geriet eine ca. 25 m lange Hecke in Brand. Der Brand weitete sich noch auf eine kleine Rasenfläche sowie Gartenpflanzen aus, ehe das Feuer von der Feuerwehr gelöscht werden konnte.

In beiden Fällen sind keine Personen zu Schaden gekommen. Achten Sie jedoch in der warmen und trockenen Jahreszeit darauf, dass auch unachtsam weggeworfene Zigarettenstummel oder Glasflaschen zu Bränden führen können.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell