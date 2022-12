Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: An Haustür abgelenkt

Mainz - Hartenberg-Münchfeld (ots)

Am Samstagmittag gegen 12 Uhr wurde eine 85-Jährige an ihrer Haustür von einer Frau angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Sie gab an, für eine Nachbarin etwas abgeben zu müssen und nahm das zum Vorwand, um in die Wohnung der 85-Jährigen zu gelangen. Die Seniorin wurde derart abgelenkt, dass sie erst, nachdem die Frau verschwunden war, bemerkte, dass ihr Schmuck im fünfstelligen Bereich entwendet wurde.

Die Seniorin konnte die Diebin als ca. 40 Jahre alt, 1,55m groß und korpulent beschreiben. Die Frau trug eine beige Wollmütze und einen beigen knielangen Parka, eine dunkle Hose und trug einen blauen Stoffbeutel bei sich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Trickdiebstahl aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kdmainz@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

