Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit 2 Verletzten

Mainz (ots)

Am 02.12.2022 kam es gegen 18:20 Uhr im Kreuzungsbereich der L427/ L426 (Ober-Olmer Forsthaus) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 27-jährigen Mainzer und einer 43-jährigen Ober-Olmerin.

Die 43-Jährige befuhr mit ihrem Ford Focus die L426 aus Essenheim kommend in Fahrtrichtung Mainz und bog nach rechts auf die L427 in Fahrtrichtung Ober-Olm ab. Der 27-Jähriger befuhr mit seinem Opel Corsa die L427, aus Mainz-Drais kommend, in Fahrtrichtung Ober-Olm. Beim Einfahren der 43-Jährigen in den Kreuzungsbereich kommt es zur Kollision beider Fahrzeuge. Beide Fahrzeugen werden durch den Unfall von der Straße gegen die dort befindlichen Bushaltestellen geschleudert. Das Fahrzeug des 27-Jährige überschlägt sich zudem und kommt schließlich auf dem Dach zum Stehen. Nach jetzigen Erkenntnissen, wurde die 43-Jährige durch den Unfall leicht, das ebenfalls im PKW befindliche 12-jährige Kind der 43-jährigen Fahrerin bleib unverletzt. Der 27-Jährige wurde durch den Unfall schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Beide Fahrzeugen waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Kreuzungsbereich der L427/ L426 war für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. eine Stunde voll gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 EUR.

