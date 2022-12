Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Doppelhaus

Ober-Olm (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten im Zeitraum von Montag bis Donnerstag die Terrassentür eines Doppelhauses in Ober-Olm aufzuhebeln. Daran scheiterten sie offensichtlich, beschädigten jedoch den Glaseinsatz, um so in die Wohnung zu gelangen. Im Obergeschoss durchwühlten die Täter alle Räume und suchten nach Wertgegenständen. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand wurde ein elektronisches Gerät entwendet.

Die Mainzer Kriminalpolizei hat eine Spurensuche und -Sicherung am Tatort durchgeführt. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kdmainz@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

