POL-PPMZ: Verfolgungsfahrt

Mainz-Mombach (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es in einem Baustoffhandel in Mainz-Mombach zu einem Einbruch. Die bislang unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in den Innenraum. Hierbei ging die Fensterscheibe zu Bruch. Die Täter entnahmen aus der Kasse mehrere hundert Euro und verließen im Anschluss unerkannt das Gebäude. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Einbruch ...

