Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Baustoffhandel

Mainz-Mombach (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es in einem Baustoffhandel in Mainz-Mombach zu einem Einbruch. Die bislang unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in den Innenraum. Hierbei ging die Fensterscheibe zu Bruch. Die Täter entnahmen aus der Kasse mehrere hundert Euro und verließen im Anschluss unerkannt das Gebäude.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Einbruch aufgenommen und am Tatort eine Spurensuche durchgeführt. Eine Videokamera hat vermutlich Teile der Tat aufgezeichnet. Die Aufnahmen werden durch die Polizei ausgewertet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kdmainz@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

