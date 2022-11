Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Pizza bestellt und nicht bezahlt

Mainz-Altstadt (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag erhielt eine Pizzeria in der Mainzer Neustadt eine Bestellung in Höhe von fast 100 Euro. Als der Essenslieferant unterwegs war, um die Bestellung zu überbringen wurde zunächst durch den Kunden die Lieferadresse geändert. An der neuen Anschrift angekommen, übergab der Lieferant das Essen an drei Männer, welche daraufhin ohne zu bezahlen flüchteten. Der Inhaber der Pizzeria zeigte den Sachverhalt noch in der Nacht bei der Polizeiinspektion 1 an. Da die Männer ihre Mahlzeit über eine Liefer-App bestellt hatten, lagen dem Inhaber selbst keine Personalien der Täter vor. Diese sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

