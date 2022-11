Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Trickdieb erbeutet über 500 Euro, mehrere Taschendiebstähle im Stadtgebiet

Mainz (ots)

Seit dem Wochenende kam es im Stadtgebiet zu mindestens sechs Diebstählen von Geldbörsen und zu einem Trickdiebstahl. Am Freitagmorgen erbeutete ein Trickdieb durch einen Geldwechseldiebstahl über 500,- EUR. Sein 74-jähriges Opfer hob zunächst an einem Bankautomaten in der Breite Straße im Stadtteil Gonsenheim mehrere hundert Euro Bargeld ab. Als er kurz danach in seinem geparkten Auto saß, wurde er durch den Täter angesprochen und um den Wechsel von Münzgeld gebeten. Während der 74-Jährige hilfsbereit in seinem Geldbeutel nach passenden Münzen suchte, griff ihm der Täter ebenfalls in das Münzgeldfach. Der Mainzer forderte den Unbekannten auf dies sofort zu unterlassen, woraufhin sich dieser mit der ihm angebotenen Stückelung zufriedengab. Kurz darauf bemerkte der 74-Jährige das Fehlen von über 500,- EUR Bargeld. Der Täter war ca. 180 cm groß, 30-40 Jahre alt, hatte dunkle Haare, dunkle Augen und leicht gebräunte Haut.

Bei den weiteren Taten handelt es sich um klassische Taschendiebstähle, bei welchen die Täter das Gedränge in der Innenstadt ausgenutzt haben um unbemerkt Geldbörsen aus Umhängetaschen, Jacken oder Mänteln zu entwenden. Die Tatorte verteilen sich hierbei über den gesamten Innenstadtbereich. Auch auf dem Weihnachtsmarkt kam es bereits zu Taschendiebstähen.

Die besten Tipps zum Schutz vor Taschendieben (©Polizei-Beratung.de): Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute.

- Fordern Sie Abstandhalten ein, wenn Ihnen Fremde zu nahe kommen wollen. - Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit wie nötig. - Tragen Sie Geld, Zahlungskarten und Papiere sowie Ihr Smartphone immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sich diese unter den Arm. - Weitere Tipps, wie Sie die Tricks der Taschendiebe durchschauen und sich davor schützen können sowie Videoclips der europaweiten Kampagne "Stop Pickpockets", die das Vorgehen der Taschendiebe aufzeigen, finden Sie auf der Themenseite https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall in Mainz-Gonsenheim geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell