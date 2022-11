Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mit E-Scooter unter Alkoholeinfluss gestürzt

Mainz - Hartenberg-Münchfeld (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen 2 Uhr fuhr ein 23-jähriger Mann mit einem E-Scooter den Fahrradweg in der Binger Straße entlang. Dort kam der Mann zu Fall und verletzte sich am Kopf. Der 23-Jährige wurde durch den Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme durch die Polizei konnte Alkoholgeruch bei dem Verletzten festgestellt werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Dem 23-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich verantworten.

