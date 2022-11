Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbrüche in Einfamilienhaus, Pizzeria und Kindergarten

Mainz (ots)

Über das zurückliegende Wochenende ist es zu drei Einbrüchen im Bereich der Stadt Mainz gekommen. Am Samstagabend kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in einem südlichen Stadtteil. Die Täter stellten eine Leiter, welche sich auf dem Grundstück befand, an das Haus an und drangen durch ein hochgelegenes Fenster in dieses ein. Es war das einzige Fenster, an welchem kein Rolladen herabgelassen war. Die Täter durchsuchten mehrere Zimmer, entwendeten jedoch lediglich Modeschmuck.

Am Sonntagmorgen wird durch die Besitzer einer Pizzeria, in einem westlichen Stadtteil, ein Einbruch festgestellt. Im Inneren sind Schubladen durchwühlt und die Wechselgeldkasse entwendet. Die Täter haben zuvor die Eingangstür aufgehebelt.

Am Montagmorgen wird der Einbruch in eine Kindertagesstätte in der Mainzer Innenstadt gemeldet. Auch hier haben die Täter die Tür aufgehebelt und sind in die Räumlichkeiten eingedrungen. Im Inneren sind mehrere Räume durch die Täter durchwühlt worden. Was die Täter alles erbeutet haben, steht derzeit noch nicht fest.

In allen Fällen hat die Kriminalpolizei Mainz die Ermittlungen aufgenommen und durch Kriminaltechniker Spuren an den Tatobjekten gesichert.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch über das Onlineportal der Polizei Rheinland-Pfalz gegeben werden - https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/

Zum Schutz vor Einbrüchen, bieten Fachleute des Polizeipräsidiums Mainz individuelle Beratungen für Mieter; Eigentümer oder Geschäftsinhaber an. Weitere Informationen und Erreichbarkeiten zur Terminvereinbarung finden Sie hier: https://www.polizei.rlp.de/de/die-polizei/dienststellen/polizeipraesidium-mainz/zentrale-praevention-und-opferschutz-mainz/

