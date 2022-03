Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (319) Pkw überschlug sich bei Verkehrsunfall

Nürnberg (ots)

Am Dienstagmorgen (08.03.2022) überschlug sich ein Fahrzeug bei einem Verkehrsunfall im Nürnberger Norden. Eine Person wurde leicht verletzt. Die Fahrbahn musste zeitweise gesperrt werden.

Gegen 09:30 Uhr befuhr ein 48-Jähriger mit seinem Pkw die Erlanger Straße in stadtauswärtiger Richtung. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug auf Höhe der Straßenbahnhaltestelle "Wilhelmshavener Straße" alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem an der Haltestelle befindlichen Geländer. In der Folge überschlug sich der Geländewagen und blieb auf dem Dach auf der Fahrbahn liegen.

Der 48-jährige Fahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Sein 54-jähriger Beifahrer blieb unverletzt.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens, sowie die genaue Rekonstruktion des Unfallhergangs, sind aktuell Gegenstand der Ermittlungen der Verkehrspolizei Nürnberg. Der Geländewagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Räumung der Unfallstelle war die Fahrbahn in Richtung Erlangen komplett gesperrt. An der betroffenen Haltestelle konnten währenddessen stadtauswärts keine Straßenbahnen halten. Neben der Polizei waren Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes sowie Mitarbeiter der VAG an dem Einsatz beteiligt.

Erstellt durch: Lisa Hierl / bl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell