Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pressebericht der PI Eichsfeld vom 27.11.2022

Nordhausen (ots)

Verkehrsgeschehen:

Am 26.11.2022 / 10:30 Uhr ereignete sich in Uder / Bahnhofstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von ca. 11.000,-EUR entstand. Der 38jährige Fahrer eines Pkw VW Passat beabsichigte, von einem Grundstück in die Bahnhofstraße einzubiegen. Dabei übersah er den dort fahrenden Pkw Daewoo, der von einem 72jährigen geführt wurde. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge. Personen wurden nicht verletzt.

Unerlaubt von der Unfallstelle entfernte sich ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am 26.11.2022 / 07:45 Uhr - 14:00 Uhr auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in Dingelstädt / Hinter den Höfen 31a, nachdem er mit mit der Fahrertür eines dort abgestellten roten Skoda Fabia kollidiert war. Am Pkw der Geschädigten entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,-EUR.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am 27.11.2022 / 04:30 Uhr die 31jährige Fahrerin eines Pkw VW Golf in Worbis / Duderstädter Allee angehalten und kontrolliert. Ein Atemalkoholwert von 1,3 Promille veranlasste die Polizei zur Durchführung einer Blutentnahme, Sicherstellung des Führerscheines sowie der entsprechenden Anzeigenerstattung. Dass sich die Poizei bei ihren Kontrollen nicht nur auf Kraftfahrzeugführer beschränkt, erfuhr der 33jährige Fahrer eines Pedelecs bereits am 27.11.2022 / 03:40 Uhr an selber Stelle. Er pustete 1,95 Promille und musste ebenfalls zur Blutentnahme. Auch gegen ihn wurde Anzeige erstattet.

Straftaten:

In der Zeit vom 24.11.2022 - 26.11.2022 entwendeten unbekannte Täter von der Umzäunung einer Weide in Dingelstädt / Rieth ein Weidegerät im Wert von ca. 200,-EUR.

Dreiste Diebe waren am 25.11.2022, in der Zeit von 13:00 Uhr bis 15:30 Uhr, auch in der Heiligenstädter Wilhelmstraße unterwegs. Sie entwendeten von einem Außenaufsteller eines Modegeschäftes 8 Winterjacken (gepufft, mit Kapuze) im Wert von ca. 1.200,-EUR.

In der Zeit vom 20.11.2022 - 26.11.2022 brachen unbekannte Täter in das Vereinsheim "Zur Sportfahrkultur und Technik e.V." zwischen Großbodungen und Hauröden (ehemaliger Sportplatz) ein. Durch das Aufbrechen der Tür gelangten sie in den Innenbereich und entwendeten dort ein Kinderquad, ein Dirtbike, einen Werkzeugwagen sowie verschiedenes Elektowerkzeug im Wert von ca. 10.000,-EUR. Am Gebäude wurde Schaden in Höhe von geschätzten 3.000,-EUR verursacht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell