Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pressebericht der PI Eichsfeld vom 26.11.2022

Nordhausen (ots)

Am 25.11.2022 / 19:40 Uhr ereignete sich auf der L 3080 zwischen den Ortslagen Arenshausen und Uder ein Verkehrsunfall, bei dem 2 Personen verletzt wurden. Der 18jährige Fahrer eines Pkw BMW fuhr in Richtung Uder und beabsichtigte, einen vor ihm fahrenden Pkw zu überholen. Dabei kam er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr in den Straßengraben und überschlug sich mehrfach. Fahrer und Beifahrer im BMW wurden dabei verletzt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand Sachschaden von ca. 7.000,-EUR.

