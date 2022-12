Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Nötigung im Straßenverkehr

Mainz-Hechtsheim (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es in Mainz-Hechtsheim zu einer Nötigung eines 28-jährigen Autofahrers. Er wollte nach links in den Weisenauer Weg abbiegen, musste jedoch aufgrund von Gegenverkehr anhalten. Ein weiteres Fahrzeug, ein Audi, fuhr ihm sehr dicht auf und begann zu hupen. Nachdem die beiden Fahrzeuge abgebogen waren, überholte der Audi-Fahrer den 28-Jährigen und führte eine Vollbremsung aus. Ein Zusammenstoß der Fahrzeuge konnte durch den 28-Jährigen nur knapp verhindert werden. Als der 28-Jährige erneut abbiegen wollte, bremste der vorausfahrende Audi wieder ab und zeigte ihm zusätzlich noch den Mittelfinger. Der 28-Jährige konnte ein Bild des Audi-Fahrers und des Kennzeichens fertigen. Durch die Polizei wurden Ermittlungen zu dem Fahrer eingeleitet. Dieser muss sich für sein Verhalten strafrechtlich verantworten.

