POL-KS: Polizeidirektion Schwalm-Eder, Spangenberg, tödlicher Verkehrsunfall

Am Mittwochnachmittag kam es gegen 15:40 Uhr in Spangenberg, Einmündungsbereich Melsunger Straße(B487)/Bergheimer Straße(L3225), zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 35-jähriger Spangenberger befuhr mit seinem Motorrad die Melsunger Straße aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Melsungen. Im Einmündungsbereich soll der Motorradfahrer nach ersten Ermittlungen ein anderes Fahrzeug überholt haben. Dabei stieß der Motorradfahrer frontal mit dem entgegenkommenden Pkw eines 42-jährigen Felsbergers zusammen. Der 35-jährige Motorradfahrer verstarb trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle. Der 42-jährige Pkw-Fahrer erlitt nicht lebensbedrohliche Verletzungen und wurde nach Erstversorgung vor Ort zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Am Motorrad und am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden wird mit ca. 15.000 Euro beziffert. Derzeit ist die Melsunger Straße in beide Richtungen zur Unfallaufnahme unter Einbeziehung eines Gutachters voll gesperrt.

