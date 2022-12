Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Unfall nach Weihnachtsfeier

Mainz (ots)

Der vergangene Samstag begann für eine 24-jährige Frau aus Rheinhessen mit einer Strafanzeige, einem Totalschaden am Auto und ohne Führerschein. Am frühen Samstagmorgen war die 24-Jährige mit ihrem Audi auf dem Heimweg von einer Firmenweihnachtsfeier, auf der Saarstraße stadtauswärts unterwegs. Gegen 00:21 Uhr verlor die junge Frau beim Einfahren in den Europakreisel die Kontrolle über ihren Audi, überfuhr mehrere Fahrbahnbegrenzungen und prallte schließlich in eine Schutzplanke am rechten Fahrbahnrand. Sie selbst und ihre 31-jährige Beifahrerin blieb glücklicherweise unverletzt, am Audi entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Nach ersten Ermittlungen, dürfte die 24-Jährige mit einer den zunehmend schlechteren und nassen Witterungsverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit in den Kreisverkehr eingefahren sein. Zudem stellte sich bei der Unfallaufnahme heraus, dass die Fahrerin mit über 1,4 Promille unter Alkoholeinfluss stand. Sie muss sich nun wegen einer Verkehrsstraftat strafrechtlich verantworten. Zudem wurde der Führerschein sichergestellt und ihr musste eine Blutprobe entnommen werden.

Gerade in der Vorweihnachtszeit werden auf Weihnachtsmärkten und Weihnachtsfeiern in gemütlicher Runde das ein oder andere alkoholische Getränk konsumiert. Wer sich dann alkoholisiert ans Steuer setzt, neigt zur Selbstüberschätzung, lässt sich leichter ablenken und wird zur Gefahr für sich und andere. Wer weiß, dass er fahren muss, sollte gänzlich auf Alkohol verzichten. Wer bereits getrunken hat sollte sein Auto stehen lassen. Eine Trunkenheitsfahrt kann nicht nur teuer als jedes Taxi werden, sondern im Zweifel auch tödlich enden. Ist der Glühwein auch heiß und der Punsch schmeckt sehr fein, zahlt nicht diesen Preis, lasst das Autofahren sein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell