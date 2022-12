Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Essenheim- mehrere tausend Euro mit WhatsApp-Betrugsmasche erbeutet

Essenheim (ots)

Wie die Mainzer Polizei bereits mehrfach berichtete, kommt es immer häufiger zu Betrugsversuchen per SMS oder Messenger-Dienst. In diesem Fall traf es einen 72-jährigen Mann aus Essenheim. Ihm wurde am Sonntag, den 04.12.2022 per WhatsApp suggeriert, dass sich seine Tochter in Geldnot befände und der Mann überwies Beträge in Höhe mehrerer tausend Euro an die bislang unbekannten Täter. Erst im Nachhinein nahm der 72-Jährigen Kontakt mit seiner "echten" Tochter auf und der Betrug flog auf. Die Mainzer Kriminalpolizei ermittelt.

Weitere Informationen zur Betrugsmasche und Verhaltenshinweise finden Sie in unserer Pressemeldung vom 22.11.2022.

POL-PPMZ: Mainz- Stadtgebiet, erneuter Betrug per SMS/ WhatsApp | Presseportal

