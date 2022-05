POL-BO: Weißer Sattelzug nach Unfallflucht in Bochum gesucht - Kraftradfahrer (58) verletzt

Herne (ots) - Nach einem Wohnungseinbruch am Donnerstagmittag, 5. Mai, in Herne-Wanne sucht die Polizei Zeugen. Nach bisherigem Stand verschafften sich zwei Tatverdächtige zwischen 11.45 Uhr und 13.15 Uhr über ein auf Kipp stehendes Fenster Zugang zu einer Wohnung an der Straße "Im Erlenkamp". Als die beiden Unbekannten gegen 13.15 Uhr von zwei heimkehrenden Bewohnern des Hauses überrascht wurden, flüchteten sie in ...

