POL-BO: Schwerpunkteinsatz - Keinen Alkohol, keine Drogen oder sonstige berauschende Mittel hinterm Steuer!

Herne (ots) - Am 5. Mai, gegen kurz vor 22 Uhr, kam es in Herne zu einem Raubüberfall. Kurz vor Ladenschließung betrat ein unbekannter Täter einen Supermarkt an der Edmund-Weber-Straße 210. Nach bisherigem Stand forderte er unter Vorhalt einer schwarzen Pistole von einer 27-jährigen Angestellten Bargeld aus der Kasse. Mit der Beute flüchtete der Mann anschließend aus der Filiale in unbekannte Richtung. Der ...

