POL-KA: (KA)Karlsruhe- Mehrere Kelleraufbrüche im Stadtteil Mühlburg

Insgesamt fünf Kellerabteile in zwei Mehrfamilienhäuser haben bislang unbekannte Täter vermutlich von Montag auf Dienstag in Mühlburg gewaltsam aufgebrochen.

In der Philippstraße gelangten die Diebe auf unbekannte Art und Weise in das Wohnhaus und begaben sich daraufhin in die Kellerräumlichkeiten. Hier traten sie zwei Holzverschläge auf und durchsuchten die darin befindlichen Kartonagen. Nach jetzigem Kenntnisstand machten sich die Eindringlinge ohne Beute aus dem Staub.

In der Bachstraße hingegen verschafften sich die Täter durch Klingeln Zutritt in das Wohnhaus. Anschließend gelangten sie ungehindert ins Untergeschoss. Hier öffneten sie ebenfalls gewaltsam drei Türen von Kellerverschlägen und suchten nach Wertgegenständen. Ob die Diebe auf ihrer Suche fündig wurden, kann auch hier noch nicht genau gesagt werden.

Zeugen, die im Bereich der Philippstraße und Bachstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter 0721 666-3611 in Verbindung zu setzten.

