POL-KA: (KA)Bruchsal - Tödlicher Verkehrsunfall auf der B3 vom 03.12.2022-Polizei sucht Zeugen

Bruchsal (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag, kurz vor 02.00 Uhr, befuhr ein 32-jähriger Pkw-Lenker mit seinem Pkw die B3 von Weingarten kommen in Fahrtrichtung Bruchsal. Etwa in Höhe des Weingartener Baggersees kam das Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung hinab und prallte letztlich frontal gegen einen ...

mehr