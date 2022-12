Karlsruhe (ots) - Bislang unbekannte Täter drangen in der Nacht zum Donnerstag in eine Autowerkstatt in Östringen ein. Nach den bisherigen Erkenntnissen verschafften sich Unbekannte im Zeitraum zwischen 21:00 Uhr und 07:00 Uhr Zutritt auf das Gelände einer KFZ-Werkstatt in der Ludwig-Erhard-Straße. Über ein aufgehebeltes Fenster auf der Gebäuderückseite gelangten die Einbrecher in die Büroräumlichkeiten und ...

mehr